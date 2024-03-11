Присвоили более полумиллиона гривен: на Днепропетровщине разоблачили фишинговых мошенников. Фото

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили пятерых злоумышленников, похищавших данные банковских карт граждан, используя фишинговые ссылки, имитирующие интерфейсы популярных интернет-сервисов. Всего зафиксировано 44 пострадавших от их действий.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Злоумышленники создали и руководили сообществом в соцсети Telegram, где размещали фишинговые ссылки на популярные сервисы и сайты объявлений, а также предложения по международной помощи.

Пользователи, вводившие данные на этих сайтах, автоматически предоставляли доступ злоумышленникам к своим банковским счетам, что привело к потерям их сбережений.

В ходе досудебного расследования было проведено 16 обысков, по результатам которых изъята компьютерная техника, телефоны, банковские карты, деньги и SIM-карты.

Правоохранители установили, что от действий злоумышленников пострадали 44 человека, а сумма нанесенного ущерба превышает 650 тысяч гривен.

Правоохранители завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд по ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Аферистов разоблачили киберполицейские Харьковщины совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, правоохранители Киева разоблачили "волонтерку", которая собирала деньги якобы на автомобили для ВСУ и раненых военных. На самом деле женщина тратила пожертвования украинцев на онлайн-казино и наркотики.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, которые под видом криптовалютной биржи присваивали виртуальные активы граждан. Были проведены почти 30 обысков в трех областях Украины и изъята, в частности, техника и валюта.

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