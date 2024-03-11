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Присвоили более полумиллиона гривен: на Днепропетровщине разоблачили фишинговых мошенников. Фото

Олег Тимченко
Расследования
2 минуты
1,3 т.
Присвоили более полумиллиона гривен: на Днепропетровщине разоблачили фишинговых мошенников. Фото

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили пятерых злоумышленников, похищавших данные банковских карт граждан, используя фишинговые ссылки, имитирующие интерфейсы популярных интернет-сервисов. Всего зафиксировано 44 пострадавших от их действий.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Злоумышленники создали и руководили сообществом в соцсети Telegram, где размещали фишинговые ссылки на популярные сервисы и сайты объявлений, а также предложения по международной помощи.

Пользователи, вводившие данные на этих сайтах, автоматически предоставляли доступ злоумышленникам к своим банковским счетам, что привело к потерям их сбережений.

Присвоили более полумиллиона гривен: на Днепропетровщине разоблачили фишинговых мошенников. Фото

В ходе досудебного расследования было проведено 16 обысков, по результатам которых изъята компьютерная техника, телефоны, банковские карты, деньги и SIM-карты.

Правоохранители установили, что от действий злоумышленников пострадали 44 человека, а сумма нанесенного ущерба превышает 650 тысяч гривен.

Правоохранители завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд по ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Аферистов разоблачили киберполицейские Харьковщины совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Присвоили более полумиллиона гривен: на Днепропетровщине разоблачили фишинговых мошенников. Фото

Напомним, правоохранители Киева разоблачили "волонтерку", которая собирала деньги якобы на автомобили для ВСУ и раненых военных. На самом деле женщина тратила пожертвования украинцев на онлайн-казино и наркотики.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, которые под видом криптовалютной биржи присваивали виртуальные активы граждан. Были проведены почти 30 обысков в трех областях Украины и изъята, в частности, техника и валюта.

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