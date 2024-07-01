В Киеве будут судить двух мужчин, напавших на жену военного на Оболони. Подробности дела

В Киеве будут судить двух сторонников "русского мира", напавших на девушку за ее отказ говорить на языке страны-агрессора РФ. Следствие по делу завершено.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы.

"При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры г. Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин – 70 и 73 лет, обвиняемых в совершении хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в Оболонском районе Киева два сторонника "русского мира" напали на девушку за ее отказ говорить на языке страны-агрессора РФ. Они оскорбляли ее, кричали, что скоро придут оккупанты, а потом избили ее и забрали телефон, но она его во время конфликта вернула.

Одного из злоумышленников полицейские задержали накануне. Позже задержали и другого нападающего. Следует добавить, что в ходе следствия подозреваемые сначала не признавали своей вины. Один из них утверждал, что конфликт вообще не помнит из-за своего почтенного возраста. Другой подозреваемый говорил, что пытался разнять схватку своего приятеля и девушки. Оба мужчины вину признали.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники на въезде в Киев обнаружили очередного поклонника "русского мира". В телефоне мужчину нашли переписывавшегося с оккупантами и товарищами "дроновцами".

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