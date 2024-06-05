Нападение на супругу военного в Киеве: 73-летний злоумышленник заявил, что на видео не он и ничего не помнит. Фото

Правоохранители задержали одного из мужчин, причастного к нападению на жену военного в Оболонском районе Киева. Злоумышленник вместе со своим напарником обижал и напал на женщину из-за отказа общаться на языке страны-оккупанта РФ.

Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Полицейские выяснили, что в подземном переходе на территории Оболонского района столицы к потерпевшей стали приставать мужчины. Незнакомцы агрессивно вели себя и нецензурно высказывались в сторону потерпевшей. Девушка зафиксировала дерзкие действия нарушителей по телефону", – рассказали в полиции.

Правоохранители связались с потерпевшей и пригласили ее в райуправление полиции, где она дала показания по поводу обстоятельств происшествия, а по этому факту начали уголовное производство.

Как отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, одним из участников конфликта оказался 73-летний житель столичного Печерска, торгующий на рынке на Куреневке. Свою вину мужчина не признает и утверждает, что на видео не он и никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста. По факту хулиганства ему сообщили о подозрении. Местонахождение другого участника происшествия еще не устанавливается.

На видео присутствует нецензурная лексика! 18+

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве двое поклонников "русского мира" напали на девушку за ее отказ говорить на языке страны-агрессора РФ. Они оскорбляли ее, кричали, что скоро придут оккупанты, а потом избили ее и забрали телефон, но она его во время конфликта вернула.

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