Уже дает показания следователям: полицейские задержали второго злоумышленника, напавшего на жену военного в Киеве. Фото

Правоохранители задержали второго мужчину, причастного к нападению на жену военного в Оболонском районе Киева. Злоумышленник вместе со своим напарником обижал женщину и напал на нее из-за отказа общаться на языке страны-оккупанта РФ, а теперь дает показания следователям.

Ранее правоохранители установили личность его напарника. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Полицейские установили и задержали второго подозреваемого в нападении на волонтерку в Оболонском районе столицы. Мужчина дает показания следователям, его действия квалифицированы как хулиганство", – подчеркнули в пресс-службе.

В полиции добавили, что злоумышленником оказался житель столицы, 1954 года рождения. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как отметили в прокуратуре Киева, подозреваемый несколько раз ударил девушку по ноге, а также нанес удар ладонью в нос. Все это произошло после того, как его сообщник отобрал у потерпевшей телефон. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в Киеве двое поклонников "русского мира" напали на девушку за ее отказ разговаривать на языке страны-агрессора РФ. Они оскорбляли ее, кричали, что скоро придут оккупанты, а потом избили ее и забрали телефон, но она во время конфликта его вернула. Одного из злоумышленников полицейские задержали накануне, ему уже сообщено о подозрении.

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Как сообщал OBOZ.UA, пограничники на въезде в Киев обнаружили очередного поклонника "русского мира". В телефоне мужчины нашли переписку с оккупантами и товарищами-"ДНРовцами".

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