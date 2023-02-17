В Киеве будут судить адвокатов и врача: наладили канал переправки уклонистов через границу. Фото

В Киеве будут судить двух адвокатов, врача и их сообщников, организовавших канал переправки призывников через границу Украины. Стоимость "услуг" колебалась от 10 до 12 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Участникам преступления грозит до девяти лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, группа лиц, в состав которой входило 2 адвоката, врач-психиатр и еще 2 участника. За денежное вознаграждение разработали и внедрили механизм изготовления и сбыта поддельных врачебных документов. Благодаря им мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в условиях военного положения", – рассказали в прокуратуре.

Стоимость "справки" военно-врачебной комиссии злоумышленников составляла от 10 до 12 тысяч долларов США. Подозреваемые таким образом переправили через государственную границу Украины трех мужчин.

Следствие по фактам незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины на основании поддельных документов завершено. Обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве разоблачили злоумышленника, который может быть причастен к незаконной переправке мужчин призывного возраста через госграницу. Уклонистов он оформлял как "волонтеров", а за свои "услуги" просил от 2 тыс. евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области разоблачили руководителя благотворительного фонда, который может быть причастен к схеме переправки призывников через границу Украины. Стоимость его услуг составляла до 7,5 тыс. долларов США.

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