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В Киеве будут судить адвокатов и врача: наладили канал переправки уклонистов через границу. Фото

Олег Тимченко
Криминал
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1,6 т.
Обвинительный акт направлен в суд

В Киеве будут судить двух адвокатов, врача и их сообщников, организовавших канал переправки призывников через границу Украины. Стоимость "услуг" колебалась от 10 до 12 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Участникам преступления грозит до девяти лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, группа лиц, в состав которой входило 2 адвоката, врач-психиатр и еще 2 участника. За денежное вознаграждение разработали и внедрили механизм изготовления и сбыта поддельных врачебных документов. Благодаря им мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в условиях военного положения", – рассказали в прокуратуре.

Стоимость "справки" военно-врачебной комиссии злоумышленников составляла от 10 до 12 тысяч долларов США. Подозреваемые таким образом переправили через государственную границу Украины трех мужчин.

В Киеве будут судить адвокатов и врача: наладили канал переправки уклонистов через границу. Фото
В Киеве будут судить адвокатов и врача: наладили канал переправки уклонистов через границу. Фото

Следствие по фактам незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины на основании поддельных документов завершено. Обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве разоблачили злоумышленника, который может быть причастен к незаконной переправке мужчин призывного возраста через госграницу. Уклонистов он оформлял как "волонтеров", а за свои "услуги" просил от 2 тыс. евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области разоблачили руководителя благотворительного фонда, который может быть причастен к схеме переправки призывников через границу Украины. Стоимость его услуг составляла до 7,5 тыс. долларов США.

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