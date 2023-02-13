На Киевщине мужчина создал ''благотворительный фонд'', чтобы переправлять призывников через границу. Фото

В Киевской области разоблачили руководителя благотворительного фонда, который может быть причастен к схеме переправки призывников через границу Украины. Стоимость его "услуг" составляла до 7,5 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что в условиях военного положения житель Киевщины разработал схему по переправке военнообязанных мужчин через государственную границу.

"В целях конспирации своей противоправной деятельности он создал благотворительный фонд и арендовал помещение, где встречался с желающими воспользоваться его услугами, которые оценивал от 6 до 7,5 тыс. долларов США", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители уточнили, за вознаграждение злоумышленник обещал своим "клиентам" организовать выезд за границу по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих сведений в систему "Шлях". Во время обысков у него нашли и изъяли технику с информацией о гражданах, обращались к нему за указанной "услугой", а также документацию с их анкетным данным.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили злоумышленника, который может быть причастен к незаконной переправке мужчин призывного возраста через госграницу. Ухилянтов он оформлял как "волонтеров", а за свои "услуги" просил от 2 тыс. евро.

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