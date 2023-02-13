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На Киевщине мужчина создал "благотворительный фонд", чтобы переправлять призывников через границу. Фото

Олег Тимченко
Криминал
2 минуты
1,0 т.
У злоумышленника изъяли деньги и технику с информацией об уклонистах

В Киевской области разоблачили руководителя благотворительного фонда, который может быть причастен к схеме переправки призывников через границу Украины. Стоимость его "услуг" составляла до 7,5 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что в условиях военного положения житель Киевщины разработал схему по переправке военнообязанных мужчин через государственную границу.

"В целях конспирации своей противоправной деятельности он создал благотворительный фонд и арендовал помещение, где встречался с желающими воспользоваться его услугами, которые оценивал от 6 до 7,5 тыс. долларов США", – рассказали в пресс-службе.

На Киевщине мужчина создал ''благотворительный фонд'', чтобы переправлять призывников через границу. Фото

Правоохранители уточнили, за вознаграждение злоумышленник обещал своим "клиентам" организовать выезд за границу по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих сведений в систему "Шлях". Во время обысков у него нашли и изъяли технику с информацией о гражданах, обращались к нему за указанной "услугой", а также документацию с их анкетным данным.

На Киевщине мужчина создал ''благотворительный фонд'', чтобы переправлять призывников через границу. Фото
На Киевщине мужчина создал ''благотворительный фонд'', чтобы переправлять призывников через границу. Фото

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили злоумышленника, который может быть причастен к незаконной переправке мужчин призывного возраста через госграницу. Ухилянтов он оформлял как "волонтеров", а за свои "услуги" просил от 2 тыс. евро.

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