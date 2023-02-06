В Киеве разоблачили мужчину, который переправлял через границу ''волонтеров'' призывного возраста. Фото

В Киеве разоблачили злоумышленника, который может быть причастен к незаконной переправке мужчин призывного возраста через госграницу. Уклонистов он оформлял как "волонтеров", а за свои "услуги" просил от 2 тыс. евро.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они совместно с СБУ задокументировали два факта незаконной переправки лиц через государственную границу. Злоумышленником оказался 41-летний житель столицы.

"Было установлено, что киевлянин искал своих "клиентов" среди мужчин призывного возраста, желавших уехать за границу во время военного положения. Подозреваемый полностью сопровождал уклонистов на всех этапах пересечения границы. Под вымышленным поводом мужчины ехали за границу волонтерами. За свои "услуги" злоумышленник просил от 2 тыс. евро", – добавили в пресс-службе.

Киевлянину сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Полицейские устанавливают других участников преступной схемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили брата и сестру, изготовлявших документы для переправки призывников за границу. Стоимость "услуг" составила 5 тыс. долларов.

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