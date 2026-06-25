В Киеве бойцовская собака напала на женщину и покусала её. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева в четверг, 25 июня, собака бойцовской породы во время прогулки на улице напала на прохожую. В результате женщина получила травмы, на место вызвали медиков.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидентом уже занимаются правоохранительные органы.

Что известно

"На улице Милютенко, 5а (Лесной массив. – Ред.), на женщину напала собака бойцовской породы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возле одного из подъездов дома часто видели молодого парня с собакой, которую он обычно держал на поводке. Однако на этот раз животное гуляло без хозяина и набросилось сзади на женщину, которая проходила мимо.

Сообщается, что пострадавшая в результате инцидента получила рваную рану ноги, а также собака порвала ей одежду. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.

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В пресс-службе столичной полиции нам подтвердили информацию об инциденте, в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Днепре сообщили о предъявлении подозрения владелице собаки, которая напала на 13-летнюю девочку. Из-за укусов ребенку ампутировали ногу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области две собаки породы кане-корсо нанесли смертельные травмы пожилой женщине. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти её медикам не удалось.

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