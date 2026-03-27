В Днепре сообщили о подозрении владелице собаки, нападение которой привело к ампутации ноги у ребенка. Фото

Слобожанская окружная прокуратура Днепра сообщила о подозрении владелице собаки, которая две недели назад напала на 13-летнюю девочку. Из-за этого несовершеннолетней ампутировали ногу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины. Действия женщины квалифицировали как неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Следствие установило, что владелица животного не обеспечила ей надлежащих условий содержания. Отмечается, что собака и ранее неоднократно покидала двор, создавая постоянную угрозу для окружающих.

Что предшествовало

Инцидент произошел 13 марта, когда 13-летняя Кира Сапронова вместе с друзьями возвращалась из школы. Внезапно собака породы кане-корсо бросилась на девочку и нанесла ей тяжелые травмы. Врачи долго боролись за сохранение конечности, однако стремительное развитие интоксикации организма привело к ампутации.

По словам матери девочки, Татьяны, владелица собаки сначала оказала финансовую помощь, однако пыталась убедить семью отказаться от юридических претензий.

Напомним, ранее в Кривом Роге во время онлайн-трансляции в TikTok немецкая овчарка напала на 24-летнюю девушку и нанесла ей тяжелые травмы лица. Инцидент произошел прямо во время ужина в частном доме, а саму пострадавшую срочно госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева две собаки кане-корсо во время прогулки травмировали женщину – поломали ей ногу и прокусили вену на руке. Происшествие произошло в парке возле кинотеатра "Днепр".

