В Борисполе две собаки загрызли женщину до смерти: подробности трагедии
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Борисполе в Киевской области две собаки породы кане-корсо нанесли смертельные травмы пожилой женщине. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее медикам не удалось.
Об этом сообщили в полиции Киевской области. Отмечается, что правоохранители уже задержали владелицу животных и возбудили уголовное дело.
Собаки загрызли пенсионерку на её собственном дворе
По предварительным данным правоохранителей, трагедия произошла во дворе 79-летней жительницы Борисполя.
Следователи установили, что на женщину напали две собаки породы кане-корсо, которые выбежали с территории соседнего домовладения.
Обстоятельства, при которых животные оказались за пределами частной территории и напали на пенсионерку, в настоящее время устанавливаются.
Спасти женщину не удалось
После нападения собак пострадавшая получила тяжелые травмы. Медики пытались спасти женщину, однако, несмотря на оказанную помощь, она скончалась в больнице от полученных повреждений.
В полиции не уточняют характер травм, однако отмечают, что именно они стали причиной смерти.
Владелицу собак задержали, ей инкриминируют убийство
Правоохранители задержали владелицу животных в процессуальном порядке. В настоящее время с ней проводятся необходимые следственные действия в рамках открытого уголовного производства. В полиции подчеркивают, что все обстоятельства трагедии будут установлены в ходе досудебного расследования.
Следователи Бориспольского районного управления полиции под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры возбудили уголовное дело по части первой статьи 119 Уголовного кодекса Украины – убийство по неосторожности.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все детали происшествия.
В полиции отметили, что окончательная правовая оценка действий владелицы собак будет дана после завершения необходимых следственных мероприятий.
Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре сообщили о предъявлении подозрения владелице собаки, напавшей на 13-летнюю девочку. Из-за укусов ребенку ампутировали ногу.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!