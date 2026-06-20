В Борисполе две собаки загрызли женщину до смерти: подробности трагедии

В Борисполе в Киевской области две собаки породы кане-корсо нанесли смертельные травмы пожилой женщине. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее медикам не удалось.

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Об этом сообщили в полиции Киевской области. Отмечается, что правоохранители уже задержали владелицу животных и возбудили уголовное дело.

Собаки загрызли пенсионерку на её собственном дворе

По предварительным данным правоохранителей, трагедия произошла во дворе 79-летней жительницы Борисполя.

Следователи установили, что на женщину напали две собаки породы кане-корсо, которые выбежали с территории соседнего домовладения.

Обстоятельства, при которых животные оказались за пределами частной территории и напали на пенсионерку, в настоящее время устанавливаются.

Спасти женщину не удалось

После нападения собак пострадавшая получила тяжелые травмы. Медики пытались спасти женщину, однако, несмотря на оказанную помощь, она скончалась в больнице от полученных повреждений.

В полиции не уточняют характер травм, однако отмечают, что именно они стали причиной смерти.

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Владелицу собак задержали, ей инкриминируют убийство

Правоохранители задержали владелицу животных в процессуальном порядке. В настоящее время с ней проводятся необходимые следственные действия в рамках открытого уголовного производства. В полиции подчеркивают, что все обстоятельства трагедии будут установлены в ходе досудебного расследования.

Следователи Бориспольского районного управления полиции под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры возбудили уголовное дело по части первой статьи 119 Уголовного кодекса Украины – убийство по неосторожности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все детали происшествия.

В полиции отметили, что окончательная правовая оценка действий владелицы собак будет дана после завершения необходимых следственных мероприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре сообщили о предъявлении подозрения владелице собаки, напавшей на 13-летнюю девочку. Из-за укусов ребенку ампутировали ногу.

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