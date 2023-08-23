В Киеве 77-летний пенсионер зарезал друга за отказ дать деньги на алкоголь. Фото

В Оболонском районе Киева 77-летний пенсионер во время словесного конфликта из-за денег на водку трижды ударил ножом в грудь товарищу. От полученных травм последний погиб на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от медиков о том, что в квартире по улице Северной находится мужчина с ножевым ранением без признаков жизни.

"Прибыв, мы выяснили, что во время совместного застолья мужчина попросил у товарища деньги для приобретения алкогольных напитков. Между знакомыми возник словесный конфликт, в ходе которого фигурант схватил со стола кухонный нож и трижды ударил пострадавшего в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте", – рассказали в полиции.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному – 77-летнему уроженцу Киевщины, сообщили о подозрении.

Напомним, в Соломенском районе Киева между женщиной и ее сожителем возник конфликт на улице, который продолжился в магазине. В какой - то момент жительница столицы схватила с витрины нож и ударила мужчину в живот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Деревянки Киевской области между двумя мужчинами возник конфликт. В один момент один из них схватил молоток и забил им оппонента до смерти.

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