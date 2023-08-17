В Киевской области мужчина во время конфликта молотком забил до смерти товарища

В селе Деревянки Киевской области между двумя мужчинами возник конфликт. В какой-то момент один из них схватил молоток и забил им оппонента до смерти.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"В селе Деревянки Калиновской общины, во время распития алкогольных напитков, между двумя мужчинами возник конфликт. Обидчик схватил молоток и нанес своему товарищу многочисленные удары в область головы. От полученных травм 61-летний пострадавший погиб на месте", – рассказали в полиции. .

Правоохранители добавили, что 37-летний злоумышленник сбежал с места совершения преступления и пытался скрываться, однако его нашли и задержали. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве полицейские задержали женщину за убийство киевлянки, которую разыскивали с конца июля. 61-летняя злоумышленница приревновала свою жертву к мужчине и решила избавиться от "соперницы", задушив ее. С помощью мужчины и знакомой подозреваемая закопала тело убитой в нескольких метрах от дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева между женщиной и ее сожителем возник конфликт на улице, который продолжился в магазине. В какой-то момент жительница столицы схватила с витрины нож и ударила мужчину в живот.

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