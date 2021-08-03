В Киеве 27-летний мужчина жестоко избил собственную мать и полсуток не вызывал ей скорую. Фото, видео

В Днепровском районе Киева 27-летний мужчина забил до смерти собственную мать. Трагедия произошла в одной из квартир многоэтажки на улице Андрея Малышко.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Там отметили, что на спецлинию 102 позвонили медики, которые сообщили, что обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Ее во время ссоры жестокого избил собственный сын. (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Прибыв на место преступления правоохранители обнаружили тело 55-летней женщины с многочисленными ссадинами и ушибами, а также ее сына. Подозреваемый полсуток не вызвал бригаду скорой помощи и сначала не признавал своей вины.

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"Сначала человек отрицал свою причастность к преступлению, но в конце концов признался. Во время ссоры он избил мать и оставил в комнате без сознания и только через пол суток вызвал скорую. Прибыв, врачи констатировали смерть потерпевшей, а 27-летнего родственника мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов,

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому сообщили о подозрении в совершении преступления, а судом выбрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Троянов Новогуйвинской территориальной общины Житомирской задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве собственного отца. Спор возник из-за авто, приобретенного младшим сыном убитого.