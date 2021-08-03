На Житомирщине сын убил отца, похитил авто и устроил ДТП с детьми. Фото и видео

В селе Троянов Новогуйвинской территориальной общины на Житомирщине задержали 27-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственного отца. Спор возник из-за автомобиля, приобретенного младшим сыном убитого.

Об этом сообщается на сайте областной полиции. Сообщение о преступлении поступило около 08:30 30 июля (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно "Суспільному", старший сын спрятал тело 49-летнего отца в огороде. Его нашел младший сын, который и позвонил правоохранителям.

В ходе следственных мероприятий полицейские установили, что в доме находились отец и сын, а под их наблюдением – двое детей последнего 7 и 8 лет. Мама девочек разведена и проживает в другой общине. Она привезла детей временно в гости по просьбе бабушки, которая в этот день была на суточном дежурстве на работе.

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Вечером между мужчинами, которые перед этим выпивали, возник конфликт, перешедший в драку. Отец получил смертельные травмы, а сын пытался скрыть его тело в овощах. Потом забрал детей и уехал со двора, но через несколько сотен метров врезался в электроопору. Девочки получили ушибы.

Младший брат обнаружил старшего на одной из улиц села, нетрезвого и у разбитого автомобиля.

Сам задержанный утверждает, что не помнит, как убивал отца.

"Я ехал за матерью. Первый раз за руль сел", – сказал он.

Мать мужчины рассказала, что полгода назад закодировала его от употребления алкоголя, но он снова начал пить.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде 60 дней содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 25-летний сын до смерти избил свою мать. Погибшей было 48 лет.