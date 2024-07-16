Заказала за границей 2 кг наркотика под видом "тайского чая": в Киевской области разоблачили злоумышленницу. Фото

Правоохранители Киевской области с поличным задержали женщину, которая, по версии следствия, причастна к контрабанде каннабиса из Таиланда. Посылку с "товаром" переслали в Украину под видом чая.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По данным следствия, подозреваемая вступила в сговор с неустановленным лицом из Королевства Таиланд, которое приобрело там 2 кг каннабиса и отправило ему. С целью утаивания от таможенного контроля наркотического средства, товар упаковали в четыре полиэтиленовых пакета с наклейками "тайский чай" и отправили женщине", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленницу задержали при получении международной почтовой отправки. При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по факту контрабанды наркотиков.

Как сообщал OBOZ.UA, киевские таможенники обнаружили в международной почтовой отправке почти 2 кг психотропных веществ в виде концентрата так называемого "напитка шаманов", известного под названием аяваск. Посылка направлялась из Перу в столицу Украины.

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