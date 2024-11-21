В авто буквально срезало крышу: под Киевом произошло смертельное ДТП с участием легковушки и фуры. Фото

Вблизи села Пролиски Киевской области Volkswagen на скорости протаранил грузовик, который стоял во второй полосе движения из-за воздушной тревоги. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"На днях, около 00:03 часов произошла авария на автодороге Киев-Харьков-Довжанский близ села Пролиски. Предварительно правоохранители установили, что 29-летний водитель Volkswagen, не выбравший безопасной скорости, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком Daff, который стоял во второй полосе движения из-за воздушной тревоги", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия. По факту смертельной аварии открыто уголовное производство.

Напомним, в Подольском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием легковушки. Автомобиль Nissan на пешеходном переходе сбил насмерть женщину.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Святопетровское Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП машина превратилась в кучу металлолома, есть погибший и пострадавший.

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