Авто превратилось в кучу металлолома: под Киевом произошло ДТП с участием легковушки, есть погибший. Фото

В селе Святопетровское Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП машина превратилась в груду металлолома, есть погибший и пострадавший.

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Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины.

По словам спасателей, в среду, 20 ноября, в 06:07 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Святопетровское.

"По прибытию спасатели установили, что ДТП произошло с участием одного легкового автомобиля. Водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с дороги (и перевернулось. – Ред.), и пассажиры оказались заблокированными в салоне. Спасатели оперативно провели деблокацию пассажиров", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что, к сожалению, в результате ДТП один человек погиб, а еще один – получил травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева грузовик на переходе сбил женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

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