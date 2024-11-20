В Киеве легковушка на переходе сбила насмерть женщину. Подробности ДТП и фото

В Подольском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием легковушки. Автомобиль Nissan на пешеходном переходе сбил насмерть женщину.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера утром (19 ноября). 58-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по улице Ивана Выговского, совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в пресс-службе.

В результате аварии 52-летняя женщина от полученных травм погибла на месте. Согласно показаниям прибора Драгер на момент ДТП водитель был трезв. По этому факту возбуждено уголовное производство, и фигуранту сообщили о подозрении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Святопетровское Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП машина превратилась в груду металлолома, есть погибший и пострадавший.

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