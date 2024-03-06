Увеличилось количество жертв ракетной атаки на Киев 7 февраля: в больнице скончался один из пострадавших. Фото

До 6 человек увеличилось количество жертв российской ракетной атаки на Киев 7 февраля. В больнице скончался Юрий Носов, живший в доме в Голосеевском районе.

Об этом сообщило "Суспільне". Почти месяц врачи боролись за жизнь жителя столицы.

В больнице скончался мужчина, получивший травмы в результате попадания обломков российской ракеты в многоэтажку в Голосеевском районе столицы 7 февраля 2024 года. Юрий Носов – 6 погибший из этого дома.

"Юра умер в больнице после 3 недель борьбы врачей за его жизнь, не приходя в сознание, после попадания обломков ракеты в его дом на Теремках. Две недели назад скончалась от ран дочь Юры, Анастасия. Во время трагедии погибли несколько собак семьи... Юра, ты был невероятным человеком и другом, таких не кем заменить. Покойся с миром", – написала на своей странице в соцсети знакомая погибшего Ксения Фетисова.

Напомним, страна-террорист РФ в среду, 7 февраля, атаковала Киев ракетами. В результате обстрела в городе частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар. Силами и средствами противовоздушной обороны над столицей и в районе города было сбито около двух десятков вражеских ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, рано утром 7 февраля в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив ракеты разных типов.

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