Увеличилось число жертв ракетной атаки на Киев 7 февраля, – Кличко

До 5 человек увеличилось число жертв российской ракетной атаки на Киев 7 февраля. В больнице скончалась пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В тот день также пострадали около 40 человек.

"Число жертв вражеской атаки на столицу 7 февраля увеличилось до 5 человек. В больнице скончалась пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе. Она находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за жизнь женщины", – написал Кличко.

Напомним, страна-террорист РФ в среду, 7 февраля, атаковала Киев ракетами. В результате обстрела в городе частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар. Силами и средствами противовоздушной обороны над столицей и в районе города было сбито около двух десятков вражеских ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром, 7 февраля, в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив ракеты разных типов.

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