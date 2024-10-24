Упорствовал и лаял: сеть поразила собака, которая отказывалась оставлять погибшего в ДТП под Киевом владельца. Видео

В Вишневом Киевской области, по предварительной информации, грузовик сбил насмерть пешехода. Украинцев поразили кадры, на которых рядом с телом мужчины сидела собака, которая отказывалась покидать погибшего хозяина и оставалась рядом с ним.

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Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"В Вишневом грузовик сбил человека насмерть. Но собачка осталась рядом с хозяином, и даже когда пытались оттащить, забрать... Лаял и всячески упирался", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что посреди дороги лежит тело погибшего, покрытого пленкой. Пес, который после гибели владельца остался сидеть рядом, всячески сопротивлялся попыткам забрать его из проезжей части.

Напомним, в Киеве будут судить водителя Maserati, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП. Злоумышленник во время комендантского часа протаранил мопед, на котором ехали мужчина и женщина – последняя погибла на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил масштабное ДТП в Оболонском районе Киева. В результате аварии пострадали три человека.

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