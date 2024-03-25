Уничтожен спортзал учебного заведения и усеяна кирпичом дорога: последствия ракетных обстрелов на Печерске в Киеве. Фото и видео

Страна-террорист РФ в понедельник, 25 марта, атаковала Киев баллистическими ракетами. Силами ПВО вражеские объекты были уничтожены, однако, к сожалению, обломки российского боеприпаса попали в спортзал учебного заведения на Печерске, есть пострадавшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На месте происшествия работают все экстренные службы.

"В Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании", – рассказал Кличко.

По словам очевидцев событий, через несколько секунд после объявления воздушной тревоги раздался взрыв – они хотели выбежать в коридор, но не успели.

"Мы упали на пол – все на нас посыпалось. И мы услышали, как падали окна. Немного полежали и вышли – все в дыму – побежали в укрытие. Мы поняли, что если бы вышли минутой раньше – могло бы нас всем этим накрыть. А шли пары – сидели студенты", - добавила одна из преподавательниц.

Позже Кличко сообщил, что в результате сегодняшней атаки врага, нет попаданий в многоэтажные жилые дома.

"Но спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного трехэтажного здания, которое было одним из помещений (спортивного назначения) государственного учебного заведения. В соседних жилых домах повреждены окна. Сейчас 5 пострадавших. Из них двое – в больнице", – добавил Кличко.

Добавим, в Дарницком районе Киева в понедельник, 25 марта, обломок сбитой российской ракеты попал в частный дом. Событие произошло в микрорайоне Осокорки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром 25 марта во время воздушной тревоги раздались взрывы. В КМВА сообщили о работе ПВО и призвали находиться в укрытиях к отбою угрозы.

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