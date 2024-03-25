В Киеве на Осокорках обломок ракеты попал в частный дом. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева в понедельник, 25 марта, обломок сбитой российской ракеты попал в частный дом. Событие произошло в микрорайоне Осокорки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава столичной Дарницкой районной госадминистрации Николай Калашник. Жители столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"В Дарницком районе после ракетного обстрела обломком поврежден частный дом в микрорайоне Осокорки без дальнейшего возгорания. Уехал лично. Экстренные службы работают на месте. Пострадавшие предварительно отсутствуют", – сообщил Калашник.

Кроме того, по словам мэра столицы Виталия Кличко, в Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании. Экстренные службы работают на месте. Обнаружили одну пострадавшую. Ей медики оказали помощь на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром 25 марта во время воздушной тревоги раздались взрывы. В КМВА сообщили о работе ПВО и призвали находиться в укрытиях к отбою угрозы.

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