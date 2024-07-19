Из-за ревности ограбил сантехника своей девушки: в Киеве задержали рецидивиста. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого 27-летнего мужчину, который, по информации следствия, ограбил сантехника из-за ревности к своей девушке. Во время выяснения отношений с 47-летним коммунальщиком, ревнивец сорвал с плеча потерпевшего сумку с деньгами, карточками и документами, а затем скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним обратился 47-летний мужчина, который сообщил, что у него произошел конфликт с наглядно знакомым, отобравшим его личные вещи. При выяснении обстоятельств происшествия правоохранителям стало известно, что пострадавший работает слесарем-сантехником и ремонтировал двери квартиры местной жительницы.

"Парень последней, узнав об этом, приревновал девушку к ремонтнику и пришел к ней выяснять отношения. В дальнейшем между мужчинами возник конфликт, в ходе которого нарушитель ударил мужчину и, сорвав сумку с его плеча, скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника оперативно нашли и задержали – им оказался 27-летний местный житель, который до этого привлекался к уголовной ответственности и находится на испытательном сроке.

В квартире задержанного изъяли мобильный телефон, документы потерпевшего, а также чеки, подтверждающие снятие средств с карты потерпевшего. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а ревнивцу сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители оперативно задержали ранее судимого иностранца, ограбившего женщину в Соломенском районе. Злоумышленник на остановке общественного транспорта сорвал с шеи пострадавшей золотую цепочку и скрылся.

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