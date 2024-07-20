Проник в дом и, угрожая ножом, ограбил пенсионерку: в Киевской области задержали подозреваемого. Фото

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в причастности к грабежу в городе Переяслав Киевской области. Злоумышленник проник в дом местной жительницы и, угрожая ножом, забрал сумку с деньгами.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В городе Переяслав в полицию обратилась гражданка и сообщила, что 18 июля около 17:00 к ее 65-летней матери в дом проник нападающий. Угрожая ножом завладел имуществом потерпевшей: сумкой с деньгами и личными вещами", – рассказали в полиции.

Правоохранители нашли и задержали злоумышленника возле городской больницы. Им оказался 37-летний житель Черновицкой области. По факту разбоя, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве правоохранители оперативно задержали ранее судимого иностранца, ограбившего женщину в Соломенском районе. Злоумышленник на остановке общественного транспорта сорвал с шеи пострадавшей золотую цепочку и скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого 27-летнего мужчину, который, по информации следствия, ограбил сантехника из-за ревности к своей девушке. Во время выяснения отношений с 47-летним коммунальщиком, ревнивец сорвал с плеча потерпевшего сумку с деньгами, карточками и документами, а затем скрылся.

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