Угрожая электрошокером и газовым баллончиком, ограбил магазин: будут судить жителя Киева. Фото

В Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в грабеже. Он, угрожая электрошокером и газовым баллончиком, забрал деньги из кассы минимаркета.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет за решеткой.

"Событие случилось в начале прошлого месяца (вересень. – Ред.), когда 19-летняя продавщица столичного маркета обратилась в полицию с уведомлением о нападении. Злоумышленник, угрожая девушке, заставил отдать около девяти тысяч гривен, после чего быстро покинул место преступления. Оперативники среагировали мгновенно и уже через час задержали подозреваемого", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 32-летний житель Киева. При задержании сотрудники полиции изъяли у него часть угнанных средств, а также электрошокер и газовый баллон. Следствие по факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали двух ранее судимых мужчин, которые, по информации следствия, причастны к дерзкому разбойному нападению. Злоумышленники проникли в дом 52-летней женщины, ударили по голове и связали, после чего вынесли деньги и имущество.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве ранее судимый мужчина в Святошинском районе ограбил аптеку. Позже злоумышленник еще и разбил продуктовый магазин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!