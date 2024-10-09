Избили и связали владелицу дома, а затем ограбили: в Киеве задержали двух рецидивистов. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух ранее судимых мужчин, которые, по информации следствия, причастны к дерзкому разбойному нападению. Злоумышленники проникли в дом 52-летней женщины, ударили по голове и связали, после чего вынесли деньги и имущество.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от 62-летнего местного жителя о том, что на территорию их частного дома проникли неизвестные и совершили нападение на его жену.

"По предварительной информации, преступление произошло около 7:00. Двое неизвестных проникли в дом потерпевшей и скрылись в подвальном помещении. Дождавшись момента, когда 52-летняя женщина выйдет из дома, ударили ее по голове камнем, после чего связали и, пока один из подельников держал нож у шеи пострадавшей, другой рыскал домом. Мужчины вынесли из дома 30 тыс. грн, золотую цепочку, алкогольные напитки, наручные часы и другие ценности, после чего скрылись, оставив потерпевшую связанной", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили личности злоумышленников и задержали их – это ранее судимые за аналогичные преступления уроженцы Сумской и Харьковской областей, 1974 и 1977 годов рождения, недавно приехавшие в столицу.

По факту разбоя, совершенного по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилье, в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство. Злоумышленникам сообщили о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице правоохранители задержали четырех мужчин, которые, по версии следствия, причастны к разбойному нападению. Злоумышленники ворвались в квартиру киевлянина, связали и избили его, после чего забрали деньги.

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