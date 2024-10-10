Ограбил аптеку и устроил погром в магазине: в Киеве задержан рецидивист. Фото

В Киеве ранее судимый мужчина в Святошинском районе ограбил аптеку. Позже злоумышленник еще и разбил продуктовый магазин.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

"Злоумышленник в Святошинском районе ворвался в помещение аптеки и начал конфликтовать с фармацевтом. Во время ссоры фигурант разбил стекло аптечной кассы и забрал монитор от компьютера, а также витамины из витрины и скрылся. В дальнейшем мужчина зашел в продуктовый магазин, который находился рядом, где начал кричать в сторону людей нецезурной бранью и разбил стекло входной двери", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские вместе с охранниками магазина задержали нарушителя – им оказался 23-летний мужчина, ранее уже привлекавший к уголовной ответственности.

Задержанному доложено о подозрении в совершении грабежа и хулиганстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух ранее судимых мужчин, которые, по информации следствия, причастны к дерзкому разбойному нападению. Злоумышленники проникли в дом 52-летней женщины, ударили по голове и связали, после чего вынесли деньги и имущество.

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