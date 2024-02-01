Ударил по лицу девушку и ограбил: в Киеве с поличным задержали злоумышленника. Фото

В Деснянском районе Киева мужчина на улице ударил девушку по лицу и ограбил ее. Сбежать злоумышленнику помешали патрульные полицейские.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам стражей порядка, к ним поступило сообщение от 20-летней жительницы Лесного массива о том, что несколько минут назад неизвестный отобрал у нее мобильный телефон.

"Полицейские установили, что неизвестный на улице подошел к заявительнице, ударил ее рукой по лицу и выхватив из рук потерпевшей мобильный телефон сбежал во дворы многоэтажек, где его задержали патрульные полицейские", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался уроженец Днепропетровской области, 1998 года рождения. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Боярке Киевской области мужчина на глазах продавщице разбил витрину ювелирного магазина и украл ювелирные изделия. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева двое мужчин напали на прохожего и избили его. После этого злоумышленники ограбили потерпевшего и скрылись.

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