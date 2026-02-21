Ударил парня ножом в живот: полиция задержала юношу, который устроил поножовщину возле ТРЦ в Киеве

Возле одного из ТРЦ в Оболонском районе Киева вечером в субботу, 21 февраля, произошла драка, во время которой молодой парень получил ножевое ранение в живот. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве подтвердила инцидент. В Telegram-канале ведомства сообщается о задержании юноши.

"Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого один участник ударил другого ножом в живот", – говорится в сообщении. Известно, что раненый был госпитализирован.

По данным местных пабликов, парень был ранен возле Dream Town. Полиция не называла конкретной локации.

По состоянию на 19:00 на месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения, которая устанавливала все обстоятельства правонарушения.

