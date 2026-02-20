В Киеве мужчина ударил прохожего ножом в шею, а затем порезал лицо женщине. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали военного, который находится в СЗЧ, за покушение на убийство и нанесение тяжких травм. По информации следствия, он ударил ножом в шею прохожего, а затем порезал женщине лицо.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от медиков о госпитализации двух жителей Святошинского района с ножевыми ранениями.

Полицейские выяснили, что на одной из улиц к 28-летнему киевлянину подошел неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения и, нецензурно выражаясь в его адрес, спровоцировал конфликт. Во время дальнейшей ссоры незнакомец ударил ножом мужчину в шею и скрылся, а пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали.

В тот же вечер, на соседней улице злоумышленник подошел к 56-летней киевлянки и предложил провести ее домой. У подъезда он навязчиво настаивал остаться у нее с ночевкой, а получив отказ – достал нож и порезал женщине лицо.

Полицейские оперативно задержали предполагаемого нападающего – им оказался 26-летний местный житель – военнослужащий, который находится в СЗЧ.

По фактам законченного покушения на умышленное убийство и причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

