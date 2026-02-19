В Киеве двое мужчин ради развлечения жестоко убили прохожего. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить двух мужчин, которые, по информации следствия, жестоко убили прохожего. Один из злоумышленников ради развлечения ударил свою жертву сорванным с авто номерным знаком по голове, а затем они оба забили его до смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие случилось в октябре 2025 года. Тогда к ним поступило сообщение об обнаружении на Харьковском шоссе тела мужчины со следами избиения.

Следователи установили, что двое местных жителей, 27 и 28 лет, распивали алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, они отправились в магазин и по дороге ради развлечения сорвали номерные знаки с автомобилей, припаркованных вдоль проезжей части.

"Впоследствии злоумышленники заметили незнакомого мужчину, который шел по улице. Один из фигурантов ударил его по голове сорванным с чужого авто номерным знаком. Когда пострадавший упал на асфальт, оба нападавших начали наносить ему многочисленные удары ногами. От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлено в суд. Обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

