Ударил ножом в шею: в Киевской области ссора между друзьями чуть не закончилась убийством

В поселке Глеваха Киевской области мужчина во время конфликта ударил знакомого ножом в шею. Пострадавший оперативно госпитализирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

"В поселке Глеваха Фастовского района мужчина нанес ножевое ранение своему знакомому. Правоохранители выяснили, что при распитии алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и ударил пострадавшего в область шеи", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что пострадавшего отправили в больницу, а злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту нанесения тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, причастен к убийству. Находясь в гостях, злоумышленник во время конфликта нанес смертельное ранение ножом владельцу квартиры.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице правоохранители задержали киевлянина, который, по информации следствия, смертельно травмировал знакомого. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности относительно общей знакомой, в результате злоумышленник набросился с кулаками на товарища.

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