В Киеве ссора между гостем и хозяином закончилась убийством: подозреваемого задержали

В Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, причастен к убийству. Находясь в гостях, злоумышленник во время конфликта нанес смертельное ранение ножом владельцу квартиры.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним от медиков поступило сообщение о том, что в больницу госпитализировали мужчину с проникающим ножевым ранением живота. Несмотря на усилия врачей, 55-летний потерпевший от полученного ранения скончался в медучреждении.

"Оперативники Днепровского управления полиции установили, что телесные повреждения потерпевшему нанес 48-летний местный житель. Мужчины вместе употребляли алкогольные напитки и между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес удар ножом в живот хозяину дома", – уточнили в полиции.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина во время ссоры бросил гранату в сторону жены и сына. В результате взрыва женщина от полученных ранений скончалась.

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