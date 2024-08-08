В Киеве мужчина из-за ревности забил до смерти знакомого. Подробности дела

В столице стражи порядка задержали киевлянина, который, по информации следствия, смертельно травмировал знакомого. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности относительно общей знакомой, в результате которой злоумышленник набросился с кулаками на товарища.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от мужчины о том, что он в Днепровском районе обнаружил мертвым своего 47-летнего знакомого.

"Было установлено, что в правонарушении причастен 34-летний местный житель. Как выяснили правоохранители, во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт из-за ревности к общей знакомой. Во время ссоры злоумышленник набросился на товарища и стал избивать. От полученных травм потерпевший скончался", – рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. По решению суда на время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, причастен к убийству. Находясь в гостях, злоумышленник во время конфликта нанес смертельное ранение ножом владельцу квартиры.

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