В Киевской области ссора между сожителями закончилась убийством. Подробности дела и фото

В Белоцерковском районе Киевской области мужчина во время ссоры ударил сожительницу палкой по голове. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"О происшествии в полицию сообщили жители села Чубинцы. Следователи Белоцерковского управления полиции выяснили, что ночью между пострадавшей и ее нетрезвым сожителем возник конфликт. Вдруг мужчина взял деревянную палку и ударил ею по голове женщину. К сожалению, травма оказалась смертельной – потерпевшая скончалась на месте", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который в Голосеевском районе жестоко убил родную бабушку. Злоумышленник избил, а затем зарезал женщину из-за того, что ему не понравился суп, который она приготовила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали молодого человека, который едва не убил товарища. Злоумышленник во время ссоры жестоко избил сожителя по квартире, в результате чего последний, в частности, получил открытую черепно-мозговую травму.

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