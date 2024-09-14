Убил знакомого выстрелом в спину: под Киевом задержан злоумышленник. Фото

В Ирпене Киевской области мужчина во время конфликта выстрелил в спину своему знакомому. От полученного ранения потерпевший погиб на месте происшествия.

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Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"Вечером 13 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы города Ирпень о том, что она обнаружила тело неизвестного мужчины возле одного из гаражных кооперативов, куда ушла, услышав звуки выстрелов. На месте происшествия полицейские установили, что 33-летний погибший местный житель получил огнестрельное ранение в спину. Рядом с телом обнаружены гильзы от огнестрельного оружия", – рассказали в пресс-службе.

Через несколько часов полицейские задержали возможного убийцу – им оказался 29-летний житель Ирпеня. Предварительно было установлено, что между мужчинами произошел конфликт, после чего злоумышленник выстрелил знакомому в спину и скрылся.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, следствие продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева отдых у озера чуть не закончился убийством. Во время конфликта мужчина ударил оппонента ножом в живот.

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