В Киеве на Оболони конфликт во время отдыха у озера чуть не закончился убийством. Подробности дела и фото

В Оболонском районе Киева отдых у озера чуть не окончился убийством. Во время конфликта мужчина ударил оппонента ножом в живот.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что в медицинском заведении находится 37-летний мужчина с ножевым ранением. Последний сообщил, что ранение получил во время потасовки с неизвестным у озера на улице Вышгородской.

В дальнейшем правоохранители выяснили, что на летней площадке между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт. Впоследствии два человека из разных компаний начали драку, в ходе которой фигурант достал из кармана нож и ударил пострадавшего в живот. Медики госпитализировали мужчину, а оперативники в ходе розыскных мероприятий задержали 48-летнего местного жителя", – рассказали в пресс-службе.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Злоумышленник в Голосеевском районе во время ссоры нанес товарищу смертельное ранение ножом.

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