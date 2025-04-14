Полицейские установили личность русского снайпера, убившего гражданского в Буче. Подробности дела и фото

Правоохранители установили еще двух российских военных, причастных к военным преступлениям в Буче Киевской области. Один из них – снайпер, расстрелявший 40-летнего гражданского.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Одному подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы, а другому – пожизненное.

"Установлено, что 5 марта 2022 года российские военные проводили рейды по домам в поисках патриотически настроенных граждан. С применением насилия и угроз убийством они обыскивали каждый дом, проверяли у местных жителей наличие татуировок, их мобильные телефоны, признаки сотрудничества с защитниками Украины. По своему усмотрению на месте кафиры выносили "приговоры" и расстреливали мирных людей", – рассказали в пресс-службе.

Во время одного из рейдов группа российских военных проникла на территорию двора частного дома в Буче, где находились местные жители, не участвовавшие в боевых действиях. Военные РФ допрашивали гражданских, а затем вывели 40-летнего хозяина на улицу, и разведчик-снайпер выстрелом в голову убил мужчину.

Кроме того, следователи установили одного из российских военных 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ.

Они зашли на территорию одного из домохозяйств в Буче, окружили хозяина и приказали вывести из дома его 12-летнюю дочь, которую они раньше увидели. Когда мужчина отказался, россиянин прикладом автомата сбил его с ног, после чего они беспощадно избили его. Оккупанты не нашли девочку, которую отец спрятал в доме – после совершения преступления они покинули избитого мужчину и ушли.

По фактам нарушения законов и обычаев войны злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ сообщила о заочном подозрении морскому пехотинцу РФ, причастному к военным преступлениям. Оккупант расстрелял автомобиль с гражданскими в Киевской области.

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