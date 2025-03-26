Расстрелял автомобиль с гражданскими в Киевской области: СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту

СБУ сообщила о заочном подозрении морскому пехотинцу РФ, причастному к военным преступлениям. Оккупант расстрелял автомобиль с гражданскими в Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Следователи СБУ обоснованно подозревают еще одного военнослужащего России в нарушении законов и обычаев войны. Оккупант убил двух гражданских жителей в поселке Катюжанка на Киевщине. Досудебным следствием установлено, что в феврале-марте 2022 года Евгений Любимцев, военнослужащий 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Восточного военного округа ВС РФ, находился в составе оккупационных войск на территории населенных пунктов Киевской области", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, морской пехотинец участвовал в захвате Вышгородского района Киевской области. 25 февраля 2022 года оккупанты на бронированном автомобиле перекрыли отрезок трассы Овруч–Иванков–Киев. Остановившись на перекрестке в поселке Катюжанка, захватчики расстреливали из автоматического огнестрельного оружия двигавшиеся по дороге гражданские автомобили.

В тот день оккупанты расстреляли микроавтобус Volkswagen Transporter, направлявшийся в Киев. От полученных огнестрельных ранений 52-летний водитель и 60-летняя пассажирка погибли. После деоккупации региона следователи и оперативники СБУ установили хронологию событий, а эксперты-криминалисты выяснили, из какого оружия убивали гражданских украинцев.

Следователи СБУ заочно сообщили военному преступнику о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

"Без наказания не останется ни одно преступление рашистов. Служба безопасности и дальше будет привлекать к ответственности каждого, кто совершил военное преступление", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, а Украине суд вынес приговор приспешнику Кадырова, который причастен к военным преступлениям. Злоумышленник пытал несовершеннолетнего во время временной оккупации Киевщины.

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