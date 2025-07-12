Убийство предпринимателя на Троещине в Киеве: полиция задержала подозреваемого в Одессе. Подробности, фото и видео

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, убил предпринимателя в Деснянском районе. Злоумышленником оказался иностранец, который после совершения преступления сбежал в другой регион Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как напомнили правоохранители, 8 июля около 7:00 к ним поступило сообщение о стрельбе в Деснянском районе столицы, в результате которой погиб мужчина. Пострадавшим оказался 48-летний местный житель.

Мужчина находился в салоне микроавтобуса, как в это время к нему подошел неизвестный и дважды выстрелил из оружия в его сторону, после чего скрылся. От полученных огнестрельных ранений киевлянин погиб на месте происшествия.

"По результатам спецоперации мы разыскали и изъяли вероятное орудие совершения преступления, от которого злоумышленник избавился. После совершенного подозреваемый использовал средства маскировки и в тот же день выехал в Одессу. Благодаря слаженной работе оперативников полиции Киева и Одессы, при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД, мы задержали фигуранта в отеле. Им оказался 41-летний иностранец. Сейчас мы рассматриваем несколько версий", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного убийства, совершенного по заказу, ведется расследование, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стоит. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства, а также других лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная полиция Украины предотвратила заказное убийство свидетелей в ряде резонансных уголовных производств и разоблачила попытку подкупа полицейских на миллион долларов. Как выяснилось, за организацией преступления стоит сын одного из лидеров влиятельной преступной группировки из Днепропетровской области.

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