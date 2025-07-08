В Киеве на Троещине неизвестный застрелил мужчину, который находился в салоне авто. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева во вторник, 8 июля, утром произошла стрельба. Неизвестный подошел к машине, в салоне которой находился мужчина, сделал выстрел и убежал – раненый погиб.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7 утра. Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб", – рассказали в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, сотрудники уголовного розыска, кинологи. Розыски злоумышленника продолжаются.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил жителя Троещины. Злоумышленник хитростью заманил в общий коридор многоэтажки соседа, где из ревности нанес ему ранение в живот.

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