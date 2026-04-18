Трупы на улице, шокированные соседи: фоторепортаж с места теракта в Киеве, где уроженец Москвы убил 6 человек

В субботу, 18 апреля, около 17:00 в Киеве произошел теракт, во время которого уроженец Москвы убил 6 ни в чем не повинных людей. По меньшей мере 15 человек получили ранения, среди них – ребенок.

Одна из столичных улиц в Голосеевском районе напоминает кадры из фильма ужасов – на земле лежат трупы, рядом работает большое количество правоохранителей, а соседи шокированы недавним событием. OBOZ.UA публикует эксклюзивный фоторепортаж с места трагедии.

Напомним, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина. По предварительным данным погибло шесть человек: четверо – на улице, один – в помещении, еще один человек умер в больнице.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский раскрыл детали теракта в Киеве, произошедшего вечером 18 апреля. Сейчас следствие устанавливает мотивы нападавшего и проверяет все версии.

