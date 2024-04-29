Требовал взятку за разрешения на вывоз животных за границу: в Киеве с поличным задержали чиновника. Фото

В Киеве на взяточничестве разоблачили чиновника Управления госконтроля. Злоумышленник, по информации следствия, хотел получить деньги за разрешения на вывоз кроликов за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

"В ходе следствия установлено, что столичный предприниматель, занимающийся разведением кроликов для их дальнейшей поставки в страны Европы, обращусь к 44-летнему главному специалисту одного из отделов Управления государственного контроля на границе для получения соответствующих разрешений. Последний, кроме официальных платежей, потребовал от мужчины средства за ускорение процедуры оформления необходимых паспортов и международных ветеринарных сертификатов. За документы для 40 животных злоумышленник попросил 12500 гривен", – уточнили в полиции.

Злоумышленник был задержан во время получения денег. По факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, открыто уголовное производство, а чиновнику сообщили о подозрении.

Напомним, правоохранители Киевщины разоблачили на взяточничестве начальника одного из территориальных сервисных центров МВД в Черниговской области. Он требовал с подчиненных деньги за каждого человека, успешно сдавшего практический экзамен для получения водительского удостоверения

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области с поличным задержали требующего взятки чиновника лесничества. По версии следствия, злоумышленник получил деньги от жителя региона за "скидку" при продаже высококачественного булыжника сосны под видом более дешевого лесоматериала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!