Требовал взятки за продажу высококачественного леса "со скидкой": на Киевщине с поличным задержали чиновника. Фото и видео

В Киевской области с поличным задержали чиновника лесничества, требовавшего взятку. По версии следствия, злоумышленник получил деньги от жителя региона за "скидку" при продаже высококачественного кругляка сосны под видом более дешевого лесоматериала.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевской области Андрей Сваток. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Чиновник лесничества обещал жителю Киевщины продать высококачественный кругляк сосны под видом более дешевого лесоматериала третьего сорта. За такую "скидку" потребовал уплатить ему 20% от официального расчета за 117 м3 отпущенной древесины", – рассказал Сваток.

Как отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, чиновника задержали после отгрузки лесоматериала и получения 58,5 тысячи гривен взятки. Уголовное производство открыто по факту вымогательства и извлечения неправомерной выгоды, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевщины разоблачили на взяточничестве начальника одного из территориальных сервисных центров МВД в Черниговской области. Он требовал с подчиненных деньги за каждого человека, успешно сдавшего практический экзамен для получения водительского удостоверения

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!