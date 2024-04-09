Требовал взятки с подчиненных: правоохранители Киевщины разоблачили начальника территориального сервисного центра МВД Украины. Фото

Правоохранители Киевщины разоблачили на взяточничестве начальника одного из территориальных сервисных центров МВД в Черниговской области. Он требовал с подчиненных деньги за каждого человека, успешно сдавшего практический экзамен для получения водительского удостоверения

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевской области Андрей Сваток. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачен на коррупционной схеме начальник одного из территориальных сервисных центров МВД в Черниговской области. По данным следствия, служащий требовал от подчиненных администраторов взятку за каждого человека, успешно сдавшего практический экзамен для получения водительского удостоверения", – рассказал Сваток.

Отмечается, что за взятку должностное лицо МВД обещало подчиненным беспрепятственное продление службы. Его задержали во время получения 10 тысяч гривен. В общей сложности было задокументировано, как злоумышленник "заработал" 47,5 тыс. грн.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Киевщины, по факту получения неправомерной выгоды, связанной с вымогательством, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере одного миллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить директора госпредприятия "Авангард", обвиняемого во взяточничестве. По версии следствия, он требовал от предпринимателя 143 тыс. грн ежемесячно за аренду помещений, кроме официальной платы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!