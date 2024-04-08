Требовал у предпринимателя 15 тыс. грн ежемесячно за разрешение на стихийную торговлю: в Киеве будут судить экс-чиновника РГА. Фото

В Киеве будут судить экс-чиновника Днепровской РГА, обвиняемого во взяточничестве. Он потребовал и получил 30 тысяч гривен от предпринимателя за разрешение на стихийную торговлю.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что экспослужащий в сговоре с иностранцем требовал и получил 30 тысяч гривен от предпринимателя за невмешательство в его хозяйственную деятельность, то есть беспрепятственную торговлю на стихийном рынке. Злоумышленник пообещал предпринимателю не препятствовать его работе в обмен на ежемесячный платеж – 15 тысяч гривен, а в случае отказа платить "дань" запугивал демонтажем палаток по продаже овощей и фруктов", – рассказали в пресс-службе.

Экс-чиновника и его сообщника задержали во время получения очередной взятки. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили в коррупции работника территориального центра комплектования (ТЦК). Он, по данным следствия, потребовал 900 долларов США за постановку автомобилей на военный учет и не передачу их в ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сообщили о подозрении во взяточничестве заместительницы директора КП. Она потребовала с представителя благотворительной организации 50 тыс. грн за предоставление в аренду коммунального помещения.

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