В Киеве работника ТЦК подозревают в организации коррупционной схемы по авто для ВСУ. Фото и подробности

В Киеве правоохранители разоблачили на коррупции работника территориального центра комплектования (ТЦК). Он, по данным следствия, потребовал 900 долларов США за постановку автомобилей на военный учет и не передачу их в ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители разоблачили в коррупционной схеме работника территориального центра комплектования и социальной поддержки одного из районов столицы. Согласно нормам действующего законодательства, транспортные средства, которые находятся в собственности предприятий на период действия военного положения, могут быть перерегистрированы только при их пребывании на военном учете в региональном ТЦК СП. Исходя из этого, нарушитель наладил схему по выдаче соответствующих документов "клиентам" за денежное вознаграждение.

"Так во время встречи с предпринимателем, техник отдела военного учета пообещал последнему повлиять на руководство районного ТЦК, и по ускоренной процедуре поставить на учет два внедорожника Volkswagen, который предприниматель намеревался продать. Такую услугу он оценил в 900 долларов США. В случае не получения средств, злоумышленник угрожал передать автомобили на нужды военных", – рассказали в пресс-службе.

Работник ТЦК был задержан при получении 900 долларов США, которые ему передал "клиент". По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сообщили о подозрении во взяточничестве заместительницы директора КП. Она потребовала с представителя благотворительной организации 50 тыс. грн за предоставление в аренду коммунального помещения.

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