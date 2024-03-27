Требовал 500 тыс. грн взятки за асфальтирование дороги: в Киеве будут судить чиновника. Фото и видео

В Киеве будут судить чиновника коммунального предприятия, обвиняемого во взяточничестве. Мужчина требовал 500 тысяч гривен от жительницы города за асфальтирование дороги.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в ноябре 2023 года правоохранители разоблачили на взяточничестве заместителя начальника коммунального предприятия, отвечающего за ремонт и содержание автомобильных путей одного из районов Киева.

"В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что к чиновнику обратилась киевлянка с просьбой заасфальтировать подъезд дорогу к дому. Чиновник заверил женщину в том, что услуга будет стоить 500 тысяч гривен и подчеркнул, что при заключении договора с коммунальным предприятием сумма за выполнение работ значительно возрастет. Коммунальщик настоял на том, чтобы предоставить женщине вышеуказанную услугу на бездоговорной основе и пригласил у нее всю сумму наличными", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан во время получения второго транша "вознаграждения" в размере 425 000 гривен. По факту взяточничества было открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили главу одной медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) на Киевщине, которая, по данным следствия, за деньги помогала получить группу инвалидности. Ее задержали с поличным.

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