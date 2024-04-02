Требовал $15 тыс. за содействие в снятии с военного учета: на Киевщине задержали патрульного полицейского. Фото

В Киевской области с поличным задержали чиновника патрульной полиции, который, по данным следствия, требовал взятку за содействие в снятии с военного учета. Решить вопрос злоумышленник обещал за 15 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По данным следствия, заместитель командира роты одного из батальонов полка патрульной полиции в Киевской области требовал от жителя Киевщины 15 тысяч долларов США. За эту сумму правоохранитель обещал повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки для снятия мужчины с военного учета для свободного пересечения государственной границы", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранителя задержали с поличным во время получения денег. Ему сообщили о подозрении по факту злоупотребления влиянием. По ходатайству прокуратуры задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в столице правоохранители разоблачили в коррупции работника территориального центра комплектования (ТЦК). Он, по данным следствия, потребовал 900 долларов США за постановку автомобилей на учет и непередачу их в ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении работнику ТЦК, который, по данным следствия, обещал предоставить отсрочку от мобилизации за вознаграждение. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 300 долларов США.

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